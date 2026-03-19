Tratándose de la primera sobre la determinación del pueblo dominicano de conservar la independencia y la soberanía que proclamó el 27 de febrero de 1844, la Batalla del 19 de Marzo de 1844 en Azua constituye una efeméride memorable.

En la contienda sobresalieron los generales Pedro Santana y Antonio Duvergé.

La batalla se torna más significativa porque los dominicanos no repararon en la superioridad numérica y armamentística de las tropas haitianas, comandadas por el general Charles Herard, para infligirles una humillante derrota.

Más aún cuando tuvieron que recurrir a palos y piedras para repeler a las tropas invasoras, que se resistían a reconocer la determinación de los dominicanos de contar con una patria libre y soberana.

Una epopeya de tanta trascendencia en el proceso de construcción de la identidad y la nacionalidad del dominicano hay que recordarla en cada aniversario con los honores correspondientes.

Desde entonces el espíritu de ser libre ha sido la bandera de la nación, como se evidenció en otros acontecimientos y en la lucha para rescatarla de la anexión a España protagonizada por Santana.

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En ocasión de este 182.º aniversario de la Batalla del 19 Marzo, los valores patrios simbolizan la esencia de República Dominicana.