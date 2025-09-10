Santo Domingo. – La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) conmemoró este miércoles su 28 aniversario con una serie de actos encabezados por su director, general Pascual Cruz Méndez, P.N., quien destacó los avances de la institución y reiteró su compromiso de garantizar un tránsito más ordenado, inteligente y humano.

La jornada inició con el izamiento de las banderas, seguido de una ofrenda floral en el Altar de la Patria y una misa de acción de gracias en la Catedral Castrense Santa Bárbara.

General Pascual Cruz Méndez, director de la Digesett.

En su discurso central, el general Cruz Méndez, miembro fundador de la entonces Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), resaltó la evolución de la entidad desde 1997 y el esfuerzo de los agentes que velan cada día por la seguridad de los ciudadanos en las vías.

El titular de la DIGESETT agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader, del Gabinete de Transporte encabezado por el ministro Deligne Ascención, de la Fuerza de Tarea de Seguridad Vial dirigida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, así como de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el INTRANT, la Policía Nacional, el 911, la Comipol, RD Vial y las alcaldías.

También rindió homenaje a los exdirectores generales y a los pioneros de la institución, a quienes reconoció por sentar las bases de una entidad moderna, más sensible y cercana a la ciudadanía.

La DIGESETT arriba a su 28 aniversario con la misión de fortalecer la seguridad vial en todo el país, impulsando la modernización y el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado, con el propósito de ofrecer a la población un tránsito más fluido, seguro y de mayor calidad de vida.