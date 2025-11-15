AEROPUERTO LAS AMERICAS. – Más de cuatro mil dominicanos, han sido repatriados desde los Estados Unidos en lo que va del presente año 2025, entre los cuales figuran que cumplieron condenas por la comisión de diversos delitos y detenidos en redadas contra los extranjeros ilegales.

Informes obtenidos en el Aeropuerto de Las Américas, indican asimismo que también en este año, luego de que el presidente de Estados Unidos ordenara redadas masivas contra los extranjeros indocumentados, se registra un aumento de criollos que regresan de forma voluntaria.

Se dijo que con relación a los dominicanos repatriados por cumplir condenas por la comisión de diversos hechos y delitos, que son la mayoría, muchos estaban acusados de tráfico de drogas, crímenes, falsificación de documentos y fraude estatales.

Confiscación de bienes millonarios a dominicanos repatriados por tráfico de drogas y otros crímenes

También tráfico y porte ilegal de armas de fuego, violaciones sexuales, secuestros de personas de ambos sexos, incendios intencionales, entre otros delitos mejores, de acuerdo a los informes obtenidos en el Aeropuerto de Las Américas.

Muchos de ellos, de acuerdo a los detalles, cumplieron penas oscilantes entre cinco, ocho, diez y hasta doce y quince años de prisión, en cárceles de las ciudades de Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, California y otros estados norteamericanos.

En tanto que los dominicanos repatriados por redadas, fueron detenidos en Nueva York y Los Ángeles, en su mayoría, así como en Boston, New Jersey, Miami, Orlando y otros lugares de los Estados Unidos.

Trasciende

Asimismo trascendió en el Aeropuerto de Las Américas que a muchos de los dominicanos que estaban en prisión y cumplieron condenas por tráfico de drogas, los organismos federales de Estados Unidos, lo despojaron de bienes y propiedades millonarias.

Se dijo que estas incautaciones han sido ejecutadas tanto en los Estados Unidos como en República Dominicana y que entre los bienes decomisados figuran apartamentos, villas, fincas, lanchas, financieras y agencias de vehículos, entre otros.