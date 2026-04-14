El periodismo profesional ha sufrido dos pérdidas sensibles con las muertes de los veteranos comunicadores Carlos Batista Matos y William Rosa.

Ambos construyeron sus carreras a través de la radio, la prensa escrita y la televisión, donde dejaron sus improntas.

Rosa, hermano también de los periodistas Guarionex Rosa y Julio Rosa, era un profesional de bajo perfil, que ejerció la carrera con el más estricto apego a la ética.

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Respetuoso y exigente, además de distintos medios de comunicación William Rosa laboró en oficinas de relaciones públicas.

Batista Matos, tras retirarse del diarismo como reportero y editor de espectáculos, se dedicó a la producción de espacios de televisión.

Desde hace muchos años producía “Con los famosos”, por Color Visión, un programa de entrevistas que revestía de colorido con su tono personal.

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La audiencia disfrutaba autoalabanzas como la del hombre más caro, el mejor vestido o las corbatas más exclusivas.

Batista, quien también sirvió en relaciones públicas trascendió la farándula con la creación de la Fundación Bulevard de las Estrellas.

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Su estrecha relación con el arte y la cultura lo llevaron a escribir varios libros, desde ensayos hasta biografías.

William tenía 74 años y Batista Matos 75.

Ambos formaron parte de una generación que se distinguió no solo por el ejercicio en sí, sino por la sensibilidad social.

No solo la prensa, sino familiares y relacionados están de luto con la muerte de dos profesionales y valiosos seres humanos.