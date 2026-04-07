Santo Domingo. – En República Dominicana el 93 % de los hombres dominicanos no cumple con la pensión alimenticia a sus hijos, según estudios realizados por el diputado del partido Fuerza del Pueblo por La Romana, Carlos de Pérez Juan.

El legislador, electo en el 2024, afirmó que esa es la principal razón de su proyecto de ley que propone elevar hasta los 21 años las pensiones alimenticias y condena a sus violadores a no poder renovar sus licencias de conducir ni salir del país.

«Lo que queremos es que el Estado sea un aliado de las mujeres en la lucha por la pensión alimenticia», expresó el diputado.

Diputado del partido Fuerza del Pueblo por La Romana, Carlos de Pérez Juan.

La iniciativa busca, además, garantizar que los hijos tengan respaldo económico mientras cursan sus estudios superiores o profesionales, ya que a los 18 años muchos aún no han terminado su formación y carecen de ingresos propios.

Asimismo, pretende fortalecer el cumplimiento de la responsabilidad parental y el desarrollo integral de la juventud.

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Igualmente, modernizar el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) para reflejar estas necesidades.

Pieza legislativa

La propuesta de pieza legislativa está contemplada en 57 artículos y establece, además, la creación de registros nacionales de alimentantes y deudores morosos, interconectados con instituciones est

El legislador tomó en cuenta, también, que el 40 % de los hogares en el país son monoparentales, lo que implica que casi la mitad de la población es sostenida por una sola persona.