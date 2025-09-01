Santo Domingo.- Los aguaceros serán limitados este martes en territorio dominicano, a pesar de la presencia de una vaguada, informó, la tarde del lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Meteorología pronosticó que la vaguada tendrá una incidencia limitada en las provincias La Vega, Monte Plata, San Juan y Elías Piña.

Asimismo, el organismo informó que vigila una zona de aguaceros ubicada al suroeste del Archipiélago de Cabo Verde, en África, la cual se mueve hacia el oeste entre diez y 15 millas por hora (16 y 24 kilómetros).

Este sistema presenta un potencial de 40% de posibilidad de desarrollo en siete días.