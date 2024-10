Aaron Judge podría agregar un ‘nivel’ al legado de los Yankees

La lista de logros de Aaron Judge en la temporada regular y sus encuentros con la historia es más larga que un recibo de CVS.

Pero el capitán de los Yankees probablemente los arrugaría como uno de esos recibos y los tiraría a la basura a cambio de la única gran cosa que falta en su currículum: un anillo.

Judge viene de otra temporada histórica y, sin embargo, casi cada vez que logró otra hazaña este año, le restó importancia y habló de su deseo de ganar un campeonato. Ahora finalmente tiene otra oportunidad de liderar a los Yankees allí.

«Me carcome cada vez que no terminamos el trabajo», dijo Judge el viernes por la noche en el Yankee Stadium después de que el equipo realizó un último entrenamiento antes del Juego 1 de la ALDS contra los Reales el sábado.

“Asumo mucha responsabilidad por eso, por estar en el equipo, y si no ganamos todo, siento que es mi culpa.

“Tenemos un buen grupo, sin embargo. Como he estado diciendo, tenemos buena química, tenemos un buen grupo de muchachos aquí, hemos luchado por mucho. Así que definitivamente estamos emocionados por enderezar el barco y salir a hacer lo nuestro. Solo tenemos que tomarlo un partido a la vez, y si nos ocupamos de nuestro negocio y hacemos lo que tenemos que hacer, estaremos donde queremos estar”.

Mientras estaba en un vestuario bañado en champán la semana pasada, después de que los Yankees aseguraran el Este de la Liga Americana , Judge mencionó que estaba a una victoria de ir a la Serie Mundial como novato en 2017 y esperaba estar en esa posición todos los años.

Pero los Yankees no han estado tan cerca desde entonces, y la espera por el título número 28 de la franquicia solo se hace más larga.

Por más dominante que haya sido Judge en la temporada regular a lo largo de los años, sus octubres han dejado algo que desear.

En 44 juegos y seis playoffs, Judge ha bateado .211 con un OPS de .772, aunque gran parte de esa producción se produjo en sus primeras tres postemporadas.

Desde los playoffs de 2020 (una muestra más pequeña de 17 juegos), Judge ha bateado .143 con un OPS de .565 y 25 ponches.

Los fanáticos también le han hecho saber lo que sienten al respecto.

Judge fue abucheado durante el segundo juego de la ALDS de 2022, apenas una semana después de conectar su jonrón número 62, un récord, ya que comenzó la postemporada con marca de 0 de 8, siete ponches y una base por bolas.

«No se trata de presionar a nadie», dijo Judge. «Es el mismo juego que hemos estado jugando todo el año».

Y Judge ha tenido el mismo y único objetivo durante todo el año, durante toda su carrera: ganar un campeonato.

“Desde el primer día, eso era todo lo que quería”, dijo Juan Soto, quien llamó a Judge el “mejor bateador de todos los tiempos”.

Aunque Judge siente la responsabilidad por los fracasos de octubre pasados, Giancarlo Stanton indicó que la responsabilidad recae sobre más personas que solo sus anchos hombros.

“Él y nosotros entendemos el peso de lo que tenemos que hacer, la importancia de este momento, la importancia de traer un campeonato a la ciudad”, dijo Stanton. “A medida que pasan los años, es por eso que no se puede dar por sentado este momento. No se garantizan estos momentos, estos momentos. Y a medida que pasan los años sin lograrlo, esa ventana no estará abierta para siempre”.

Tampoco llegará el mejor momento de la carrera de Judge.

Al jugador de 32 años todavía le quedarán siete años de contrato después de esta temporada, pero este octubre es el único que tiene garantizado con Soto bateando frente a él, y puede ser su mejor oportunidad hasta ahora de llevarse a casa un título.

Dos años después de establecer el récord de jonrones de la Liga Americana, Judge fue un bateador aún más completo esta temporada, bateando .322 con 58 jonrones y un OPS de 1.159 en 158 juegos.

Aunque esas llamativas estadísticas de la temporada regular lo han colocado regularmente en la misma conversación que las leyendas de los Yankees Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle y Roger Maris, todos esos jugadores también ganaron campeonatos.

En números

41 jonrones

Conectó Juan Soto, quien completó una línea ofensiva de .288/.419/.569 y un y 7.9 WAR, y es más como un segundo Batman que el Robin de Judge.

