ABANCORD celebra liderazgo de Bancos de Ahorro y Crédito en digitalización financiera 2025

Santo Domingo.– La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) felicitó a sus entidades miembro reconocidas en la quinta edición del Ranking de Digitalización del Sector Bancario 2025, presentado por la Superintendencia de Bancos (SB).

El ranking evalúa la adopción tecnológica y la experiencia digital en el sistema financiero nacional, consolidando el papel del sector como motor de innovación y competitividad.

La presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, destacó que los resultados confirman a los Bancos de Ahorro y Crédito (BAC) como actores clave en la transformación digital del sistema bancario, con un crecimiento superior al 50 % en adopción y uso de canales digitales durante el último año.

“La digitalización no solo acerca los servicios financieros a más personas, sino que también fortalece la inclusión y la confianza del usuario”, señaló.

Entre los reconocimientos más destacados, Banco Fihogar se posicionó como referente nacional en innovación digital al obtener doble Oro en los segmentos Personal y Negocios. La entidad, presidida por Alan Muñoz, fue pionera en ofrecer onboarding 100 % digital mediante Reset, la primera cuenta digital del país, que permite pagos por código QR y recepción de remesas instantáneas.

Puedes leer: Lotería Nacional: Quico Tabar llama a un cambio de mentalidad en el sector de juegos de azar

Por su parte, los bancos Motor Crédito, Atlántico, Adopem y Unión fueron galardonados con Plata en las categorías Personal y Negocios, por su compromiso con la transformación digital y la mejora de la experiencia del usuario. En Bronce se destacaron Banfondesa, Bonanza, Unión y Óptima, mientras que en categoría Cobre recibieron reconocimiento Leasing Confisa, Banco Confisa, BACC, Óptima y Cofaci.

De Castro enfatizó que la innovación tecnológica de los BAC va más allá de la tecnología: “Este reconocimiento demuestra que es posible innovar sin perder cercanía con los usuarios, impulsando inclusión, transparencia y competitividad en el sistema financiero dominicano”.

Asimismo, resaltó el papel de la Superintendencia de Bancos y su Departamento de Innovación e Inclusión Financiera, cuyo ranking “ha elevado los estándares de servicio, fomentado la competencia sana y fortalecido la confianza de los usuarios en los canales digitales”.

ABANCORD reafirmó su compromiso con la modernización tecnológica del sector y la creación de un ecosistema digital inclusivo, seguro y competitivo, apoyando iniciativas que promuevan educación financiera digital, interoperabilidad entre instituciones y acceso a productos financieros para todos los segmentos de la población.