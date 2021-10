Abel Martínez asegura que el «cambio» solo ha traído penurias

La Romana.-El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, manifestó este lunes que el país tiene poco más de un año viviendo en penurias tras la llegada al gobierno de un pregonado cambio que va en reversa y sin frenos.

“Mientras vemos cada día cómo la población pierde espacios laborales, los olvidados apagones vuelven a ser el tema de quejas en la población y es un común denominador ver que las amas de casa van a los supermercados, a los colmados y no hay manera de enfrentar el alto costo de los productos de primera necesidad porque están por las nubes», sostuvo Martínez en el marco de un encuentro realizado con la dirigencia alta y media del PLD en La Romana.

«Eso nos lleva a asumir el compromiso de trabajar arduamente para que en el 2024, este viacrucis que está viviendo nuestro país, se acabe”, agregó el también alcalde de la ciudad de Santiago.

El aspirante a la candidatura presidencial del PLD, exhortó a los peledeístas a no conformarse con el liderazgo que tienen en La Romana “ustedes conocen gente en El Seibo, en Hato Mayor, hasta en Dajabón, integren a todos los que ustedes conocen no importa dónde estén, porque hay mucha gente que no es político pero son dominicanos que sufren las consecuencias de un Estado mal manejado en todos los sentidos, personas que no son políticos pero también quieren salir de sus casas y no ser atracados. Solo así seguiremos fortaleciendo nuestro partido para devolverle a nuestra sociedad la tranquilidad perdida”.

Martínez llamó a los peledeístas a mantenerse firmes trabajando sin descanso en el proceso de dinamismo, renovación y fortalecimiento que se desarrolla a nivel nacional dentro de esa organización política.

Sobre elecciones de la ADP

Martínez manifestó que todos los peledeístas deben apoyar la Corriente Magisterial Eugenio María de Hostos, asegurando que las veces que la Asociación Dominicana de Profesores ha sido encabezada por dicha corriente, se ha trabajado en la capacitación y calidad de la enseñanza, “se trabajó en la formación docente y se logró la dignificación de los salarios de ese sector, acorde a la preparación de los maestros, lo que provocó que profesores que ganaban ocho mil pesos, empezaran a devengar salarios de hasta 50 mil pesos. Pero además, habían incentivos para que nuestros profesores se formaran y se esforzaran en impartir enseñanza de calidad; se crearon las bases para fortalecer todo lo concerniente a la educación y eso se ha ido perdiendo, por lo tanto, hay que recuperarlo votando a nivel nacional por el compañero Eduardo Hidalgo, para que presida la ADP y trabajar localmente por todos los candidatos de esta corriente”.

De su lado José Reyes, presidente municipal, ponderó las cualidades y el liderazgo de Martínez de quien dijo que “su mejor ejemplo y formación la recibió de sus progenitores, quienes le inculcaron amor por el trabajo, valores como la dignidad, honestidad y la tranparecia”.

“Abel es un hombre que ha transitado por los tres poderes que tiene el Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dando cátedras de lo que es trabajar con honestidad sin descansar y no obstante ha dado la mayor cátedra que haya podido dar un alcalde en la República Dominicana. Es un político que está convencido de que las transformaciones se inician desde las bases de nuestra sociedad”, expresó Reyes.

En el encuentro tambíen habló el exgobernador de La Romana, Tony Santana, quien destacó las bondades y obras realizadas por los gobiernos del PLD en esa provincia, en lo referente a infraestructura para la salud, la educación y el desarrollo vial.

“Estos hombres y mujeres que fuimos responsables de que se ejecutaran esas grandes obras en nuestra provincia, hoy asumimos el solemne compromiso de trabajar junto a Abel Martínez, porque vamos a recorrer todas las calles de nuestros municipios, los callejones de nuestros barrios, los carriles de los cañaverales de los bateyes, los caminos vecinales de nuestros parajes, y no va a quedar un kilómetro de los 640 kilómetros que tiene el territorio de La Romana en donde no trabajemos para que Abel sea el candidato del PLD y el 16 de agosto del 2024, se le ponga la banda presidencial, para ser el presidente de la República Domininicana”, aseguró Santana.

En tanto que la regidora Bianca Vanderhorst expresó que “este es un día histórico en La Romana, un día que nos enorgullece a todas las personas que nos identificamos con Abel Martínez. Y les digo compañeras y compañeros, que sigamos trabajando de la mano día y noche por el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, el partido morado, el partido de la estrella amarilla, el partido que sabe gobernar, el partido que todos necesitamos. No vamos a sentarnos, no van a lograr que bajemos la marcha, no van a lograr que el PLD abandone su compromiso patriótico con la liberación nacional.

En el encuentro estuvieron presentes también, los exgobernadores Pedro Denis y María Guerrero, Victoriano Gómez, director del distrito Cumayasa, Ramón Cabrera, Miguel Reyna, la regidora Janet Concepción, así como una amplia representación de 14 diputados, presidentes de intermedios, alcaldes, directores de distritos, regidores, y miembros del Comité Central del PLD.