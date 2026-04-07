Abinader busca acuerdo con la oposición ante crisis global

Abinader quiere comprometer a la oposición con un acuerdo sobre la crisis global, pero la oposición no está en eso. ¿O no es así?

De tanto amagarse parece definitivo que las recaudaciones de los consulados entren al Estado. ¿Permanecerán los cónsules en sus puestos?

O están apagados o los precandidatos presidenciales del PRM no levantan vuelo. Al menos afuera no se sienten. ¿Verdad?

Por cierto, el ministro de Turismo, David Collado, parece que no está en dejar la cartera para promover sus aspiraciones. ¿O espera el momento?

Cuando se está en un cargo importante prensa es lo que más se tiene. Cuando se sale, desaparece la prensa y todo. ¿Se necesitan ejemplos?

La verdad sea dicha. Ricardo de los Santos, el antiguo líder de Fenatrado, se ha convertido en un líder como presidente del Senado.

Según Adela, el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, ensambla su estructura para buscar la alcaldía del Distrito Nacional.

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Antes que los comerciantes se comprometieran a no subir los precios muchos artículos habían experimentado alzas. ¿Estamos?