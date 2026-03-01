El presidente Luis Abinader, al centro, durante recorrido por zonas afectas en la provincia Espaillat. / Presidencia RD

Gaspar Hernández, Espaillat.– El presidente Luis Abinader ordenó la intervención inmediata de las zonas afectadas por el desbordamiento del río Joba y dispuso indemnizaciones para las familias y comerciantes que registraron pérdidas tras las intensas lluvias de la pasada semana.

Durante un recorrido por las áreas impactadas, el mandatario instruyó compensar a los residentes cuyas viviendas no podrán ser rehabilitadas por encontrarse en zonas vulnerables, así como a los comerciantes perjudicados por las inundaciones.

“Se les va a dar una ayuda especial para mudarse porque no hacemos nada con ayudar a reconstruir una vivienda en una zona vulnerable para que dentro de dos años pase lo mismo”, expresó el mandatario

Asimismo, ordenó al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, la construcción de un muro de gaviones para proteger a las comunidades ante futuras crecidas del afluente, además de la adecuación del drenaje e intervención río arriba para mitigar riesgos.

El presidente Luis Abinader conversa con uno de los afectados durante recorrido por zonas inundadas en la provincia Espaillat. / Presidencia RD

Abinader informó que este miércoles espera contar con la cuantificación exacta de los daños y los recursos necesarios para la reconstrucción e indemnización de los afectados, incluidos agricultores impactados por las inundaciones.

“Estamos viviendo una época muy especial; hemos visto que las lluvias se presentan en períodos más cortos y con mayor intensidad. Eso es parte también del calentamiento global, de los cambios que hemos visto aquí en República Dominicana y en otras partes del mundo”, manifestó Abinader.

Previo al recorrido, el jefe de Estado sostuvo una reunión con autoridades nacionales y municipales, donde también ordenó la intervención inmediata de varios Centros de Primer Nivel de Atención e infraestructuras escolares afectadas.

“Los Comedores Económicos también están ayudando constantemente para que no haya ninguna situación con el tema de alimentación y de los enseres de los afectados. Tenemos que determinar cuáles deben mudarse y cambiar de vivienda”, indicó finalmente.