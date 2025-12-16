Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader firmó el decreto 664-25 que autoriza la extradición de Esteffani (Ethian) José Vásquez Amarante a Puerto Rico, donde enfrentará cargos de narcotráfico y lavado de activos ante la justicia de Estados Unidos.

La disposición establece que el imputado no podrá ser condenado a la pena de muerte y será juzgado conforme a las leyes de la jurisdicción requirente.

Los cargos incluyen asociación para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y delitos de lavado, según los códigos federales estadounidenses.

Vásquez Amarante fue arrestado en noviembre pasado a solicitud de EE.UU. UU. y ganó su entrega en extradición.

La medida forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.