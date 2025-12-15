Santo Domingo. — El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, aseguró que la República Dominicana atraviesa una etapa de transformación política e institucional sin precedentes, marcada por la transparencia, la ética pública y un firme régimen de consecuencias frente a la corrupción, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Durante su participación como invitado en el programa Aeromundo, conducido por el periodista Guillermo Gómez y transmitido por Color Visión, canal 9, García Fermín sostuvo que a partir del 16 de agosto de 2020 el país inició un antes y un después en la forma de gobernar.

“Con la llegada del presidente Luis Abinader al poder se instauró la decencia política en el Palacio Nacional. Es un presidente que no tolera ni permite la corrupción”, afirmó el funcionario.

El ministro destacó que el actual mandatario ha sido coherente entre lo que prometió como candidato y lo que ha ejecutado como jefe de Estado, lo cual, dijo que, se refleja en decisiones concretas que rompen con prácticas históricas de impunidad.

“El presidente reiteró, no en una ocasión, sino en las cinco ocasiones en que estuvo en Aeromundo, que no iba a tolerar ni toleraría la corrupción en el país. Y eso lo ha demostrado con hechos”, subrayó.

En ese contexto, García Fermín citó como ejemplo emblemático el caso de Senasa, el cual llegó a los tribunales por disposición del propio Poder Ejecutivo.

“No solo permitió que el caso llegara a la justicia, sino que ordenó que la institución se constituyera en parte civil para recuperar hasta el último peso que pertenece al pueblo dominicano”, precisó.

El titular del MESCyT afirmó que esta decisión constituye un hecho sin precedentes desde el inicio de la democracia dominicana en 1961, contrastando con administraciones anteriores.

“Eso no lo hizo ningún presidente en más de seis décadas. Durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana no existió un régimen de consecuencias; la impunidad era la norma y la corrupción se convirtió en una industria”, expresó.

García Fermín sostuvo que los gobiernos encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina se caracterizaron por la ausencia de voluntad política para enfrentar la corrupción, pese a múltiples denuncias nacionales e internacionales.

“No hubo un solo caso impulsado desde el propio gobierno. Por el contrario, se protegió la corrupción y se negó su existencia, mientras se fabricaban multimillonarios al amparo del poder”, indicó.

El ministro enfatizó que, aunque la corrupción es un fenómeno presente en todas las sociedades, lo que distingue a la actual administración es su cero tolerancia y la acción firme del Estado.

“La corrupción puede existir en cualquier país, incluso en aquellos donde hay penas severas. Lo que no puede existir es la tolerancia, la impunidad ni el encubrimiento desde el gobierno, y eso no ocurre en un gobierno de Luis Abinader”, afirmó.

Asimismo, resaltó como pilar fundamental de esta política anticorrupción la independencia del Ministerio Público, promovida por decisión expresa del presidente.

“En su primer decreto, el presidente designó a Miriam Germán Brito, una mujer de conducta impoluta, como Procuradora General de la República, garantizando una justicia independiente, aunque constitucionalmente el cargo dependa del Poder Ejecutivo”, explicó.

Agregó que la permanencia de Yeni Berenice Reynoso, fiscal de carrera designada en gestiones anteriores, evidencia el respeto institucional y la profesionalización del sistema de justicia.

Finalmente, García Fermín aseguró que la conducta ética del presidente Abinader ha elevado la imagen internacional del país, al punto de que la República Dominicana será sede de una reunión mundial contra la corrupción, organizada por Transparencia Internacional, una de las entidades más prestigiosas del mundo en la materia.

“Los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de tener un presidente que actúa con coherencia, transparencia y firmeza. Hoy sí hay consecuencias, y el que se equivoque, sea quien sea, tendrá que responder ante la justicia”, concluyó.