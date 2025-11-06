El presidente Luis Abinader encabezó esta mañana los actos conmemorativos del 181 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, en la provincia de San Cristóbal, donde fue firmada la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844.

El mandatario participó en la Audiencia Solemne del Tribunal Constitucional, que se celebró en el Auditorio Menor del Instituto Politécnico Loyola y posteriormente, el jefe de Estado presidió el Desfile Cívico-Militar en la Avenida Constitución, coordinado por el Ministerio de Defensa y la Gobernación Provincial.

El presidente del Tribunal Constitucional magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, resaltó que no puede haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir responsabilidades, “los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos”.

“Una República no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común”, expresó .

Sostuvo que el constitucionalismo contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son simples exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos.

“Reconocemos que no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona; por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional”, indicó.

Afirmó que conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución, va más allá de recordar un suceso histórico importante, que es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad del ser humano.

“Honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del civismo que sostiene la República Dominicana”, añadió.

Las actividades conmemorativas organizadas por la Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto al Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, la Gobernación de San Cristóbal y la Alcaldía de San Cristóbal.

Los actos se iniciaron a las 8:00 de la mañana, en el Monumento a los Constituyentes, con el enhestamiento de la Bandera Nacional e interpretación del Himno Nacional a cargo del Ministerio de Defensa, seguido de la lectura de la orden del día, los honores militares de estilo y el depósito de ofrendas florales por diferentes instituciones, al compás con el toque de ofrenda.

La reseña histórica sobre la firma de la primera Constitución, estuvo a cargo del coronel historiador, Sócrates Suazo Ruiz. Mientras que a las 9:00 de la mañana fue realizado un Tedeum en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, oficiado por monseñor Faustino Burgos Brisman.