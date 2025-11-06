La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), advirtieron este jueves que la aplicación de la indexación salarial no puede condicionarse a la revisión o focalización de los programas sociales.

Los dirigentes Jacobo Ramos (CNTD), Rafael “Pepe” Abreu (CNUS) y Gabriel del Río Doñé (CASC) rechazaron cualquier intento de vincular la actualización de los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con ajustes que puedan afectar los subsidios destinados a las familias de bajos ingresos.

“Reafirmamos nuestro apoyo a la indexación salarial, conforme a la inflación, para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, pero en ningún caso, se debe implementar a costa de los subsidios sociales que benefician a los sectores vulnerables de país”, afirmaron.

Precisaron que los subsidios sociales no son un gasto innecesario ni un instrumento de politiquería, sino una inversión esencial en la dignidad y el bienestar de las familias más pobres.

“Estos programas deben fortalecerse y ampliarse, especialmente hacia el quintil más bajo de la población, cuyas familias permanecen bajo la línea de pobreza”, indicaron.

La indexación salarial es un derecho legal y moral, que ajusta los tramos del Impuesto Sobre la Renta conforme a la inflación reportada por el Banco Central, evitando que el poder adquisitivo de los trabajadores se erosione.

La indexación debe enmarcarse dentro de una reforma fiscal integral, progresiva y equitativa, donde los que más ganan aporten más y los que menos tienen, menos, promoviendo una redistribución justa de la riqueza nacional.

Llamado al diálogo

El movimiento sindical reiteró su disposición a participar en un diálogo tripartito entre Gobierno, sector empresarial y trabajadores, para alcanzar un pacto fiscal justo, inclusivo y sostenible, que combine estabilidad macroeconómica con protección social y desarrollo humano.

“La justicia fiscal y la justicia social son dos caras de la misma moneda, indicaron los dirigentes sindicales. La indexación salarial y los programas sociales deben coexistir como pilares de equidad y progreso para todos los dominicanos”, concluyeron los dirigentes.

CNTD, CNUS y CASC, reafirman su compromiso con la defensa de los derechos laborales.