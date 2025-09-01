Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader fue cuestionado este lunes, durante La Semanal con la Prensa, sobre la designación de Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director de Desarrollo Fronterizo, un nombramiento que ha generado polémica por su pasado en la administración pública y sus vínculos políticos.

Una periodista recordó al mandatario que, en 2020, él mismo había calificado al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) como una institución “quebrada” tras la gestión de Zorrilla Ozuna.

Además, señaló que durante la campaña electoral de 2023 el exgeneral había condicionado su respaldo político a la obtención de un cargo.

Al ser preguntado si esta designación respondía a prácticas clientelistas, Abinader evitó referirse de manera directa a Zorrilla Ozuna.

Ante su negativa, se refirió directamnet a la situación del momento en la que estaba sumido el Inespre, limitandose solo a decir que, esa «dependencia carecía de recursos y que, en vez de eliminarla, decidió fortalecerla con fondos para garantizar su operatividad».

Ozuna lo hizo jurar en plena campaña electoral que lo nombraría en el Gobierno.

“Me recomendaron eliminar Inespre, pero opté por mantenerlo y fortalecerlo. Los recursos que se han asignado permiten que opere de manera adecuada”, sostuvo el presidente, sin responder a la interrogante sobre los criterios políticos del nombramiento.

En tal sentido, la interrogante sobre la designación de Zorrilla Ozuna obedecía a un acuerdo político quedó sin respuesta, lo que fue evidente la evasiva del jefe de Estado al tema en cuestión y el revuelo que, el mismo ha generado en la opinión pública.