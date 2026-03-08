El presidente de la República, Luis Abinader, publicó un mensaje con motivo de conmemorarse este domingo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

A través de su canal de difusión de WhatsApp, el mandatario reconoció el valor, la lucha y el aporte de las mujeres dominicanas, y exhortó a seguir avanzando hacia una sociedad con más oportunidades, respeto e igualdad para todas.

«En el Día Internacional de la Mujer, reconocemos el valor, la lucha y el aporte invaluable de las mujeres dominicanas. Sigamos avanzando juntos hacia una sociedad con más oportunidades, respeto e igualdad para todas», escribió la mañana de este domingo.

El mensaje fue acompañado de un video en el que aparece junto a mujeres y niñas dominicanas, destacando su participación en distintas áreas y ocupaciones.

“En cada comunidad hay mujeres que transforman realidades. Mujeres que trabajan, enseñan, emprenden y lideran”, se expresa en el audiovisual.

Asimismo, se resalta que el progreso de las mujeres impulsa el desarrollo del país. «Abrir más oportunidades para ellas es abrir más oportunidades para todo el país. Porque cuando una mujer avanza, avanza toda la República Dominicana».

Celebra la fuerza de las mujeres

Por su parte, la primera dama Raquel Arbaje compartió en su cuenta de Instagram un mensaje junto a un video en el que reconoció a la mujer como una fuerza que impulsa el desarrollo desde cualquier ámbito.

«Las mujeres somos fuerza que mueve el mundo. Desde cada rincón —la fábrica, la oficina, el campo, el chiripeo, las profesiones, la política y el hogar—, las mujeres construimos presente y sembramos futuro», escribió.

Mencionando las luchas históricas, destacó los derechos conquistados y las oportunidades de progreso. «A lo largo de la historia, hemos participado en las luchas por un mejor país y una sociedad en la que la igualdad y la justicia sean norma. Juntas, hemos logrado derechos y oportunidades. Juntas, seguimos avanzando hacia un porvenir más promisorio».

También reafirmó su compromiso con la seguridad y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, a pesar de reconocer los retos que aún quedan por superar.

«Renuevo mi compromiso con las niñas que merecen crecer seguras, adolescentes con derecho a soñar su propio camino, mujeres que deben ocupar el espacio que su esfuerzo ha ganado. Aún quedan desafíos por delante, pero seguiremos avanzando juntas», dijo.

Honra madre y abuelas

En tanto, la vicepresidenta Raquel Peña publicó un carrete de fotos de su madre y sus abuelas, destacando las enseñanzas y valores que recibió de ellas.

«De mi mamá y de mis abuelas aprendí que lo que se hace con amor siempre florece. Fueron mis referentes para servir con propósito y para caminar en la vida guiada por valores», expresó.

Peña rememoró las enseñanzas que recibió de parte de su madre y abuelas, como los valores, virtudes y habilidades como leer y escribir.

«Recuerdo con mucho cariño cuando mi abuela Dulce María me enseñaba a leer y a escribir; la generosidad de mi abuela Edelmira, siempre atenta a los demás; y cómo mi madre, con su ejemplo diario, me mostró el valor del trabajo, la fe y la entrega», destacó.