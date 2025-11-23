Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la apertura de varias obras de infraestructura militar en el recinto General de División Matías Ramón Mella, sede del Ministerio de Defensa, donde destacó que su gobierno ha priorizado la modernización de las Fuerzas Armadas durante los últimos cinco años.

El mandatario señaló que en este período las instituciones castrenses han sido dotadas de vehículos, equipos operativos y herramientas tecnológicas destinadas a reforzar la seguridad nacional. Anunció, además, que el país contará con más drones y sistemas no tripulados. «Tendremos más equipos para proteger cada vez más a nuestro país», afirmó.

Abinader aseguró que las Fuerzas Armadas «ya están al nivel que requieren las circunstancias», y reiteró que su gestión continuará destinando recursos para mejorar sus condiciones.

Calidad de vida

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que las obras inauguradas forman parte de un plan orientado a mejorar la calidad de vida y las condiciones de servicio del personal militar.

Entre los trabajos concluidos figura la renovación del Regimiento Guardia de Honor, responsable de la seguridad presidencial y de los honores militares. La intervención incluyó nuevas áreas administrativas, armerías, depósitos, pasillos, barberías y un salón de belleza.

También se entregó un nuevo cuartel con capacidad para 150 alistados, y fueron remozados los cuarteles existentes del Regimiento y de la Policía Militar, que ahora pueden alojar hasta 483 soldados en espacios climatizados, equipados con nuevos baños, camas, armarios y áreas de descanso. Las habitaciones de oficiales superiores y subalternos también fueron renovadas.

En el Club de Oficiales se intervinieron el restaurante, la cafetería, la piscina, los gazebos y el parque infantil. «El sano esparcimiento de nuestros militares y sus familias es una prioridad», señaló Fernández Onofre.

Fuerzas Armadas

Otra de las mejoras inauguradas fue la Dirección General de Vehículos No Tripulados del C5i, equipada con tecnología avanzada para vigilancia y operaciones estratégicas. Asimismo, se remozó la Unidad de Comando Especial Contraterrorista, que recibió nuevos cuarteles, mobiliario y equipamiento militar.

El Ministerio de Defensa también reabrió la Radioemisora Cultural «La Voz de las Fuerzas Armadas«, modernizada en Santo Domingo y Alto Bandera, y con nuevos transmisores repetidores instalados en provincias fronterizas. Fernández Onofre agradeció el apoyo del presidente de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, por facilitar la modernización tecnológica.

Finalmente, se inauguró una farmacia en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones, destinada a la entrega gratuita de medicamentos a militares en retiro. También fueron ampliadas las áreas de atención, certificaciones, consultas médicas y almacenes para acción social.