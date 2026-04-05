Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, exhortó a la población a retornar a sus hogares con prudencia y responsabilidad, respetando los límites de velocidad y acatando las orientaciones de los organismos de socorro, en el marco del asueto.

A través de un mensaje difundido en su canal oficial de WhatsApp, el mandatario hizo un llamado directo a los ciudadanos que se encuentran vacacionando, enfatizando la importancia de preservar la vida durante el desplazamiento en las carreteras.

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“Regresa con máxima prudencia, respetando los límites de velocidad y las orientaciones de los organismos de socorro. Cuidar la vida es un compromiso de todos; conduce con calma y sigue las recomendaciones de nuestras autoridades. Tu familia te espera en casa. Nuestra prioridad eres tú”, expresó.

El jefe de Estado reiteró que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, al tiempo que instó a la ciudadanía a mantener una conducta preventiva para evitar accidentes durante el retorno.