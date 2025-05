Abinader mantiene convocatoria al diálogo sobre Haití

Madurez política

El interés nacional prevaleció sobre las particulares con la flexibilidad que ha marcado la celebración del diálogo con los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina convocado por el presidente Luis Abinader para abordar la inmigración y el impacto de la crisis haitiana.

Tras aceptar su participación en el encuentro, que Abinader convocó para el miércoles 14 en el Palacio Nacional, Fernández había sugerido como mejor escenario el Consejo Económico y Social (CES).

Danilo Medina que estaba dispuesto a reunirse con Abinader para tratar el problema haitiano, pero en lugar del Palacio Nacional se mostró decidido a recibir al mandatario en la Casa Nacional del PLD.

Hipólito no tenía problema en asistir al encuentro, aunque se celebrara debajo de una mata de coco. Es obvio que Abinader no podía, por su jerarquía, aceptar las condiciones planteadas por Fernández y Medina, pero no por ello desistió de la celebración del encuentro.

Al final todos estuvieron de acuerdo en que la sede del Ministerio de Defensa era un lugar apropiado para abordar el impacto de la problemática haitiana.

La cumbre marcaría un auspicioso precedente, que por demás habla bien de la madurez de la clase política y que debería servir de base a la hora de aunar criterios para enfrentar crisis nacionales.

Con el diálogo, aunque deba extenderse a otros sectores, el más beneficiado no es nadie en particular, sino el país. El mensaje de los políticos hacía falta.