Abinader pide a entidades se sumen al apoyo Juegos 2026

El presidente Luis Abinader pidió a las entidades gubernamentales sumarse al apoyo necesario para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El mandatario dijo que el Gobierno tiene un gran compromiso “y tenemos que superar las expectativas en torno a nuestras capacidades para organizar grandes eventos”.

Abinader sostuvo una reunión de trabajo con el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe para evaluar los avances en los preparativos del certamen deportivo regional.

El mandatario recibió un informe pormenorizado por parte del Comité Organizador, así como de los funcionarios con responsabilidades de soporte al proceso de organización.

En el encuentro, celebrado en el salón Trinitarios del Palacio Nacional, se pudo comprobar que los trabajos de infraestructura van dentro de lo programado y que la organización también va conforme a lo establecido en el plan operativo general.

Al encuentro fueron invitados los ministros de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Deportes, Kelvin Cruz; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; y el director de Presupuesto, José Rijo.

Por el Comité Organizador estuvo presente su presidente, José P. Monegro, así como la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano y vicepresidente del Comité Organizador; el también vicepresidente Felipe Vicini; Mercedes Canalda, Fernando Langa, Carlos Iglesia, José Manuel Ramos; Andrés Vanderhorts y el director ejecutivo del fideicomiso Thomás Polanco.

Como invitado especial del encuentro estuvo Luis Mejía, único dominicano miembro del Comité Olímpico Internacional y actual presidente de Centro Caribe Sports, entidad que rige los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“El Gobierno dominicano tiene un fuerte compromiso y tenemos que superar las expectativas en torno a nuestras capacidades para organizar grandes eventos, por lo que he dispuesto que todas las entidades gubernamentales se sumen al apoyo necesario”, manifestó el presidente.

También hizo referencia a que ha coordinado con el ministro Kelvín Cruz que se apoye la preparación de los atletas para garantizar que tengan una buena participación en las competencias.

El presidente Abinader aprobó el “Marco de Articulación Interinstitucional de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe” que define la integración de numerosas instituciones públicas.



