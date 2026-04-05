Abinader reconoce labor de periodistas en su día

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este 5 de abril a los profesionales de la comunicación con motivo del Día del Periodista.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con cerca de dos millones de seguidores, el mandatario destacó el papel fundamental que desempeñan en la sociedad.

“Hoy, en el Día del Periodista, reconocemos a quienes, con compromiso y responsabilidad, fortalecen la democracia a través de la verdad y la información. Gracias por su invaluable labor”, expresó Abinader.

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El mensaje ha sido bien recibido por usuarios en redes sociales, quienes valoraron el reconocimiento a una profesión clave para el desarrollo democrático del país.