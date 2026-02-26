Abinader será el sexto presidente en rendir cuentas en un segundo mandato

El mensaje del presidente, Luis Abinader, tras el fallecimiento de Enmanuel Castillo, director del periódico La Información

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader se convertirá este jueves en el sexto mandatario que comparece ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas en al menos un segundo período presidencial, desde que se estableció esta disposición constitucional hace 147 años.

Origen constitucional de la rendición de cuentas

El primer jefe de Estado en presentar la memoria de sus funcionarios fue Buenaventura Báez, el 27 de febrero de 1877, amparado en la reforma constitucional realizada durante su gobierno en 1876.

Posteriormente, esta disposición fue mejor reglamentada en la reforma constitucional de 1907, impulsada por Ramón Cáceres. En su artículo 94 se estableció que cada año, con la mayor solemnidad, se celebraran el 27 de febrero, aniversario de la Independencia Nacional, y el 16 de agosto, Día de la Restauración.

Segundo mandato de Abinader

El presidente Luis Abinader inició su segundo mandato el 16 de agosto de 2024, tras resultar ganador en las elecciones presidenciales de mayo con 2,499,294 votos.

La rendición de cuentas se sustenta en el artículo 128, literal f, de la Constitución, que establece como deber del mandatario depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior.

Su primer período presidencial inició el 16 de agosto de 2020 y concluyó el 16 de agosto de 2024.

Presidentes que han rendido cuentas en más de un período

Además de Abinader, otros mandatarios han comparecido ante la Asamblea Nacional en más de un mandato.

Danilo Medina rindió cuentas durante sus dos períodos, desde 2012 hasta 2020.

Leonel Fernández lo hizo en 12 ocasiones, durante sus gobiernos de 1996-2000 y 2004-2012.

Joaquín Balaguer gobernó durante 22 años en dos etapas (1966-1978 y 1986-1996), presentando memorias ante el Congreso.

Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien asumió la Presidencia en 1930, también compareció en más de un período.

Horacio Vásquez ejerció la Presidencia entre 1924-1928 y extendió su mandato hasta 1930.

Ramón Antonio Cáceres, presidente entre 1906-1911, reformó la Constitución en 1907, ampliando las facultades del Poder Ejecutivo y estableciendo la reelección presidencial.

Asimismo, figura Ulises Heureaux, quien gobernó desde 1880 y luego en el período 1882-1899, presentando memorias ante la Asamblea Nacional.

Con esta comparecencia, Abinader se inscribe en la tradición histórica de mandatarios que han cumplido con el mandato constitucional de rendir cuentas ante el Congreso Nacional.