Abinader tratará con Marco Rubio crisis de Haití en la ONU     

Santo Domingo.- El presidente dominicano, Luis Abinader, reveló este lunes que la semana entrante se reunirá con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar sobre la crisis en Haití, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El gobernante dijo que hablará con Rubio sobre la “nueva visión» que tiene la Administración de Donald Trump sobre la manera de enfrentar la situación de inseguridad y de trastorno de todos los órdenes de las actividades haitianas a causa de las bandas armadas.

“Vamos a la ONU y, evidentemente, trataremos sobre la nueva visión del Gobierno de Estados Unidos sobre la manera de enfrentar la situación (en Haití), vamos a realizar reuniones bilaterales, incluso solicitadas por ellos (Estados Unidos)”, refirió en su acostumbrado encuentro de los lunes con los medios en el Palacio Nacional.

Recordó que para República Dominicana el tema haitiano es “fundamental” dentro de su política exterior. “No podemos estar ausentes de esas discusiones allá en Nueva York, durante la Asamblea de las Naciones Unidas”, agregó.

En mayo pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugirió que la Organización de Estados Americanos (OEA) desempeñe un papel “más importante” en Haití, donde reconoció que el país está siendo tomado por bandas criminales.

Rubio dijo que el Gobierno de Trump está “preparado para desempeñar un papel de liderazgo” en la intervención de la OEA en Haití, pero que necesita de la aceptación de otros socios en la región “que están igualmente afectados, si no más, por lo que está sucediendo allí».

Haití y República Dominicana comparten una frontera de casi 400 kilómetros, donde este último país levanta una verja y donde ha enviado a miles de soldados para, según las autoridades, evitar que las bandas haitianas utilicen el territorio dominicano y para combatir el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando, entre otros ilícitos.

La semana pasada, el presidente de Kenia, William Ruto, informó que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por su país y respaldada por Estados Unidos, termina su mandato en octubre próximo y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que guíe una “transición responsable y oportuna».

La MSS fue aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad como respuesta a la solicitud del Gobierno haitiano, en medio de una escalada de violencia protagonizada por bandas armadas que controlan cerca del 90 % de la capital y otras zonas del país.

La MSS entró en acción en 2024, para apoyar a la Policía Nacional de Haití, y en la actualidad está conformado por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos kenianos.

Sin embargo, según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados durante los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos. Además, la violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas.