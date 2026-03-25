Abinader y Macron, dos buenos amigos en París

La verdad es que Abinader y Macron parecen dos viejos y buenos amigos en la foto difundida sobre su encuentro en París. ¿No es así?

La Pepca parece exonerar a los jueces de la demora del proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez. ¿Algún problema?

Con la prohibición de las fiestas y la venta de alcohol en las playas comienzan a tomarse medidas desde ya para Semana Santa. ¿Qué les parece?

El Conep, como cabía suponer, valoró las decisiones del Gobierno respecto a la crisis del petróleo. Por supuesto, con protocolares observaciones.

El repunte de los precios del petróleo es una clara señal de que el crudo no se estabilizará mientras siga la guerra contra Irán. ¿O no?

No pasa por alto la decisión de un tribunal que declaró inconstitucionales las restricciones del Pentágono a la prensa. Mal camino.

La oposición clama que no se perjudique a los consumidores con las medidas sobre la crisis del petróleo, pero debe decir cómo evitarlo.

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La comidilla de la farándula ha sido la detención en Los Mina de la cantante urbana Yailín. Viajaba nada menos que en un Lamborghini.