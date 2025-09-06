El abogado del pelotero Wander Franco, Teodoro Jáquez, aclaró que se trató de una confusión la desaparición de un millón de peso como se había denunciado.

Según el jurista, el efectivo fue recuperado en la misma habitación del hotel donde se está hospedando Franco. Dijo que el altercado no pasó de un malentendido.

En ese mismo orden pidió una disculpa pública en nombre de Wander Franco a los ejecutivos del hotel y a la sociedad.

Teodoro Jáquez aclara confusión sobre desaparición de dinero de Wander Franco

En cuanto a la cuestionado del monto, el abogado explica que el dinero estaba justamente en la villa.

El abogado también dijo que poseía el dinero en efectivo, pues tiene un contrato con la casa hotelera por seis meses y para evitar asistir al banco en cada momento, prefirió cargar el dinero con él.

Se recuerda que en el día de ayer viernes Wander Franco había denunciado atravez de un lik en vivo que había sido víctima de un robo en un hotel de Sosúa, provincia Puerto Plata.