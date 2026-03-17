Actriz de “Baywatch” fue arrestada por irrumpir en una granja y rescatar perros usados en experimentos científicos

EEUU. — La actriz Alexandra Paul, conocida por su papel en la serie Baywatch, fue arrestada el domingo 15 de marzo en el estado de Wisconsin tras participar en una operación de activistas por los derechos de los animales que ingresaron sin autorización a una granja de reproducción canina.

La intérprete, de 62 años, fue detenida junto a otras 19 personas luego de que un grupo de entre 50 y 60 manifestantes, vestidos con trajes protectores blancos, irrumpiera en las instalaciones de Ridglan Farms, ubicada en Blue Mounds, a unos 50 kilómetros al oeste de Madison.

Ingreso forzado y rescate de animales

De acuerdo con las autoridades del condado de Dane, los activistas forzaron la entrada a la instalación y comenzaron a retirar perros del lugar.

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La Coalición para Salvar a los Perros de Ridglan informó que lograron sacar 31 animales, principalmente beagles. Sin embargo, las autoridades recuperaron ocho de ellos.

El sheriff del condado, Kalvin Barrett, indicó que algunos de los perros fueron devueltos a la granja, aunque varios continúan sin ser localizados. Durante el operativo también fueron incautados vehículos, herramientas y otras evidencias.

Barrett destacó que los detenidos se mostraron “cooperativos y respetuosos”, aunque subrayó que las autoridades deben actuar ante actividades ilegales, exhortando a canalizar las preocupaciones sobre bienestar animal por vías legales.

Contexto y presión sobre la granja

Ridglan Farms es una de las principales instalaciones en Estados Unidos dedicadas a la cría de perros para investigación científica, lo que la ha convertido en blanco frecuente de organizaciones animalistas.

Según reportes locales, la empresa acordó en octubre de 2025 dejar de operar bajo su licencia estatal y cesar la venta de perros para investigación biomédica a más tardar el 1 de julio de 2026.

Trayectoria y activismo de la actriz

Alexandra Paul es reconocida por interpretar a la teniente Stephanie Holden en Baywatch entre 1992 y 1997.

Su historial de activismo por los derechos de los animales incluye múltiples arrestos:

En 2017, durante una protesta en un matadero en Oakland

En 2018, en una acción de desobediencia civil en Sunrise Chicken Farm

En 2019, tras manifestarse en Reichardt Duck Farm

En 2020, por intentar rescatar un cerdo en un matadero en California

En 2021, acusada de robo menor por tomar pollos de un camión de Foster Farms

En este último caso, la actriz fue declarada inocente en 2023 tras un juicio de nueve días.

Compromiso con la causa animal

El compromiso de Paul con la defensa de los animales comenzó desde su adolescencia. Según ha declarado en entrevistas, se convirtió en vegetariana a los 14 años y vegana a los 47.

Además, ha adoptado prácticas personales coherentes con su activismo, como evitar el uso de cuero, lana, seda y productos testados en animales, incluyendo cláusulas específicas en sus contratos de actuación.

Al cierre de esta información, medios internacionales reportaron que la actriz permanecía bajo custodia policial tras su detención.

Fuente Infobae