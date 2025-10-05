Actuar ante el ecocidio en la laguna de Cabral

Paíno Henríquez

Ministro Medio Ambiente

Ya que no pudo evitar la depredación de la laguna de Cabral, por lo menos tendrá que actuar contra los responsables del ecocidio. Diario Libre ha documentado la dramática destrucción de la reserva, de la que la cartera que dirige ha culpado al Consorcio Azucarero Central. El caso no puede limitarse a explicaciones.

Puedes leer: ¿Realmente no hay impacto ambiental en la zona de Barrick Gold? Esto dice el ministro

Pascual Cruz Méndez

Director de la Digesett

Si no es a discreción, como parece, que los agentes de la Digesett dirigen el tránsito cuando intervienen las intersecciones en sustitución de los semáforos, debería explicar cuál es la lógica de la medida, sobre todo porque cuando ellos están el tráfico es más infernal. Se supone que en alguna razón debe apoyarse la odiosa decisión.

Francesca Rainieri

Presidenta Amchard

En momentos de tanta convulsión en las relaciones internacionales estimula su afirmación de que República Dominicana se consolida como un lugar seguro para el comercio con Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia se puede perder de vista que la nación es nuestro principal socio comercial.