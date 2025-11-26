Varios dirigentes del PRM han sido sometidos y acusados de narcotráfico internacional.

SANTO DOMINGO.- El tema de la infiltración del narcotráfico en el sistema político del país tiene en este momento contra la «espada y la pared» al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Los cuestionamientos de la oposición y otros sectores de la población dominicana obligaron al presidente del PRM y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, a hablar y defender a la organización, ya que varios de sus dirigentes están acusados de tráfico de estupefacientes.

En una alocución el pasado lunes, Paliza afirmó que los casos recientes relacionados con el narcotráfico no deben interpretarse como un deterioro institucional, sino como evidencia de que en República Dominicana “la ley finalmente actúa sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder”.

Pero, además, el funcionario señaló que la gran cantidad de narcos registrados en los partidos políticos, algunos de los cuales han sido apresados, condenados y extraditados a Estados Unidos, es por culpa de que en los pasados gobiernos no se tomaron las acciones necesarias.

Esa declaración generó la reacción inmediata de la Fuerza del Pueblo (FP) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes acusaron al PRM de estar lleno de narcotraficantes.

El secretario general de la FP, Antonio Florián (Peñita), acusó a Paliza de querer embarrar a todo el sistema con sus declaraciones, a pesar de que la mayoría de los narcotraficantes han sido funcionarios y legisladores del oficialismo.

Mientras que el secretario general del PLD, Johnny Pujols, entiende que la falta de controles dentro del oficialismo ha permitido que narcotraficantes ingresen de manera masiva a sus filas y posiciones públicas.

“No es verdad que es un problema de todos los partidos, porque el único partido que ha tenido [narcos] en la boleta municipal y congresual ha sido el PRM”, manifestó Pujols.

Petición de Perdón

Algunos sectores coincidieron ayer en que en su discurso Paliza debió pedirle perdón al pueblo dominicano por la cantidad de narcos que tiene esa organización.

La diputada perremeísta Soraya Suárez fue una de las personas que reaccionó y entiende que al funcionario «le faltó un gesto de responsabilidad política al no pedir disculpas a la ciudadanía por la presencia de dirigentes vinculados al narcotráfico dentro del partido”.

Similar opinión fue vertida por el vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez, y el secretario de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, entre otros.

Empresarios

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Maranzini, advirtió esta semana de los riesgos que enfrenta la democracia mientras no se establezcan controles estrictos.

Afirmó que sin una regulación y fiscalización efectiva del dinero que circula en los procesos electorales, “el narcotráfico y el crimen organizado continuarán intentando penetrar la política”.

Acusados

Este año se entregaron a la DEA el regidor por el Distrito Nacional, Edickson Herrera Silvestre (Yeyea), y el general retirado de la Policía, William Durán Jerez.

También los dirigentes del PRM, Miguel Gutiérrez Díaz, diputado de Santiago, y Yamil Abreu, de Azua, se encuentran detenidos en Estados Unidos, entre otros.