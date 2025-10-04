Empleados de la DGDF hacen la denuncia a la prensa.

SANTIAGO.- El director general de la Dirección de Desarrollo Fronterizo (DGDF), Jorge Radhamés Zorrilla, canceló varios empleados de ese organismo estatal en las provincias de Dajabón y Montecristi.

La denuncia fue realizada por los afectados a medios de prensa localizados en las provincias de la Línea Noroeste, quienes dicen mayoría son dirigentes del PRM.

Indicaron que las desvinculaciones de los empleados de la institución tiene fecha de inicio del pasado 30 de septiembre de este año.

Entre los cancelados figuran José Luis Tatis Acevedo, como director regional de Montecristi y varios empleados más, vinculados al partido oficialista.

Asimismo, en Dajabón fueron despedidos de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, los señores Elvia Mercedes Vásquez, Geysi Jiménez Estévez, Angel de los Santos, Julio Oscar Robles, Andrés Carolina Gil y Roberto Antonio Guzmán.

En las correspondencias donde se informan los despidos, se hace constar que es “por conveniencia en el servicio”.