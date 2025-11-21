Santo Domingo.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el 4 de diciembre la audiencia sobre la medida cautelar que debía conocerse el día 20 del presente mes, con el propósito de permitir que todas las partes puedan examinar las nuevas pruebas incorporadas al expediente No. 2025-0270272.

¿Quién solicitó el aplazamiento y cuál fue la respuesta de las partes?

La solicitud de aplazamiento fue presentada por Adocco y no recibió oposición del Intrant. Sin embargo, Dekolor, que participa como parte interviniente forzosa, rechazó la posposición.

Además de Dekolor, han sido citados como intervinientes forzosos —a solicitud de Adocco— la Fundación Justicia y Transparencia, el Movimiento Antigua Orden Dominicana, el Partido Generación de Servidores y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que no ha comparecido a las dos audiencias celebradas hasta la fecha. Como interviniente voluntaria figura la Fundación Primero Justicia.

¿Qué nuevas pruebas se incorporaron al expediente?

Entre las nuevas pruebas depositadas destacan:

Un recurso contencioso administrativo por cobro de deuda presentado por Dekolor contra el INTRANT por RD$708 millones .

presentado por contra el por . Una querella en Italia interpuesta por Dekolor contra Midas Dominicana , el Consorcio Mobility ID y GET Group International .

interpuesta por Dekolor contra , el y . Un recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del proceso de licitación del Intrant identificadas con los números 0001, 0002, 0003 y 0004-2025 , también sometido por Dekolor.

contra las resoluciones del proceso de licitación del Intrant identificadas con los números , también sometido por Dekolor. Un recurso de revisión constitucional de amparo depositado ante el Tribunal Constitucional por la Organización Internacional de Accidentología Vial , con sede en Madrid, España.

depositado ante el por la , con sede en Madrid, España. Un recurso de revisión de amparo de cumplimiento presentado por Dekolor ante el Tribunal Constitucional.

presentado por Dekolor ante el Tribunal Constitucional. Otras pruebas documentales adicionales.

Con el tiempo adicional concedido, se espera que todas las partes puedan analizar la documentación incorporada, de manera que el tribunal esté en condiciones de decidir sobre la medida cautelar en la audiencia fijada para el 4 de diciembre, ante la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo.