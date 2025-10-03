Miami (EE.UU.).- Un adolescente de 17 años de Florida que portaba una gorra de ‘Make America Great Again’ fingió ante su familia y las autoridades que cuatro hombres hispanos lo secuestraron y se disparó a sí mismo en la pierna, según reportaron oficiales que indagaban su presunta desaparición.

Las autoridades de Florida emitieron la semana pasada una alerta Amber en Dunnellon, una ciudad al noroeste de Orlando, para Caden Speight, quien envió mensajes de texto a su madre en los que aseguraba que le habían disparado y que los latinos desconocidos lo habían capturado.

Su familia comenzó una campaña en redes sociales para buscarlo e, incluso, la organización Uvalde Foundation For Kids ofreció una recompensa de 5.000 dólares para dar con su paradero, por lo que ahora analiza presentar cargos.

“La Fundación Uvalde para Niños anunció que ha sabido que no hay señales de que a Caden Speight se lo hayan llevado cuatro hombres hispanos en una camioneta de color claro”, expuso la organización en X.

En vez de ello, “el grupo dijo que es posible que Speight abandonó el área en una bicicleta negra con una tienda de campaña roja y gris que había comprado recientemente en Walmart».

El alguacil del condado de Marion, Billy Woods, reportó esta semana que “se demostró que los detalles iniciales que Caden escribió en mensaje a su familia, son falsos. Completamente fabricados».

“Sus alegatos de que le habían baleado y secuestrado rápidamente se desacreditaron”, sostuvo el oficial en un video.

El agente también aseveró que Caden “tenía una pistola con él desde el comienzo de todo esto, decidió dispararse a sí mismo en la pierna, causando una herida que no arriesgaba su vida antes de caminar hacia el camino donde lo encontraron ciudadanos de Williston».

“Hay cero probabilidades de que la herida de Caden venía de cualquier tipo de atacante”, señaló Woods. El alguacil indicó que aún están analizando evidencia para determinar si presentarán cargos contra el adolescente por su falso reporte.