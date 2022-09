ADP admite la educación no responde a necesidades de la población

Santo Domingo,- Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reconoció que el país tiene una educación que no responde a las necesidades y expectativas de la población.

El también profesor destacó que hace nueve años que se entrega el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, y por lo tanto se cuenta con los recursos económicos y humanos para revertir esa situación.

Sin embargo, el líder magisterial aclaró que la culpa de que el país no tenga una educación de calidad no puede ser atribuida sólo a los maestros.

Al ser entrevistado este domingo en el programa D´Agenda, Hidalgo dijo que para conseguir los objetivos deseados en materia de calidad educativa, los padres y tutores de los estudiantes tienen que jugar un rol fundamental, igual que la planificación del sistema por parte de las autoridades gubernamentales.

“Son 13 componentes para obtener una educación de calidad, de acuerdo a la ley de nosotros que no me la estoy inventando yo, entonces, ¿cómo nosotros garantizamos eso? Antes del 2013 se decía que eso era un sueño que tenía la sociedad, pero no había dinero, ahora hay dinero, ¿por qué no lo hacemos? Probablemente no lo pudimos haber hecho en 2013 porque era el primer año, quizás tampoco en el 2014”, señaló.

El presidente de la ADP amplió que “tiene que ser una política del Estado, están los recursos, están los recursos humanos y económicos ahí, entonces lo que hay es que ponerse a trabajar”.

Dentro de esa política estatal, Hidalgo dijo que la formación del docente tiene que jugar un rol fundamental.

También planteó que el maestro debe dominar la tecnología, matemática, ciencias y la pedagogía.

El educador consideró que esta es una gran oportunidad y los hallazgos y evidencias que se están presentando representan un desafío pare revertir de manera positiva la situación de la educación dominicana.