Se ha convertido en rutina la paralización de clases de la ADP en las escuelas del país.

La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Brisas de las Américas, de Santo Domingo Este, dispuso la reducción de dos horas en el horario de clases, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en unas 80 escuelas, desde el pasado 8 de septiembre, en reclamo una serie de demandas.

Desde hace 10 días los maestros de las escuelas de esta seccional sólo trabajan hasta las 2:00 de la tarde.

La decisión deja a miles de estudiantes fuera del programa de jornada escolar extendida, que es presentado como uno de los avances más importantes del sistema educativo dominicano en los últimos años.

La jornada extendida es de la 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, en los planteles públicos del país.

Entre los reclamos de la seccional adepeísta se destacan falta de conserjes, de recursos tecnológicos e irregularidades en la entrega de los fondos descentralizados por parte de las autoridades del Ministerio de Educación.

La decisión está contenida en una resolución adoptada por el Pleno de Dirigentes de Unidades de Base de los Centros Educativos y por la seccional del Comité Ejecutivo del gremio de maestros, el 28 de agosto de este año, tres días después de la apertura de la docencia.

Otros reclamos de los maestros son los centros educativos en construcción aún sin terminar, ausencia de recursos didácticos en varios centros, bloqueo de los trámites para que los docentes puedan ser trasladados de un centro a otro y la supuesta falta de voluntad de las autoridades educativas para resolver.

“Los centros educativos de jornada escolar extendida que presentan al menos una de estas necesidades trabajará con los estudiantes hasta la 2:00 de la tarde durante todo el mes de septiembre del 2025”, expresa el documento.

En su documento, la seccional advierte que la medida se mantendrá en vigor hasta que las autoridades competentes adopten un plan de emergencia con acciones concretas y tangibles que den soluciones a las problemáticas señaladas.

“Los docentes permanecerán en los centros educativos hasta la conclusión de la jornada escolar ordinaria, cumpliendo con todas sus responsabilidades administrativas y pedagógicas correspondientes”, sigue diciendo la resolución.

Carta a los padres

Los maestros de 80 centros que representan esa seccional enviaron una carta a los padres para informarles su decisión.

“Sirvan las presentes líneas para informarles que por resolución adoptada en el pleno de dirigentes de la seccional Brisas de las Américas de la ADP de fecha 28 de agosto, los estudiantes serán retirados a sus hogares en horas de la 1:00 de la tarde”, indica la carta.

Varios paros

Desde que inició el presente año escolar, el 25 de agosto de este año, la ADP ha paralizado la docencia en varios puntos del país. A dos días de iniciadas las clases en el municipio de Bonao, fue paralizada la docencia por un problema personal de un dirigente de la ADP.