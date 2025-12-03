La advertencia de JCE a Fuerza del Pueblo sobre posible campaña anticipada

Peca de ingenua la JCE al intimar a Fuerza del Pueblo por posible campaña anticipada con la marcha del domingo. ¿No les parece?

El PLD ha sido el primero en rechazar la amonestación a Fuerza del Pueblo por la marcha del domingo. ¿Cercanía o solidaridad?

Entonces, la Cámara de Cuentas, según dice, ha superado obstáculos encontrados en la auditoría a Senasa. ¿Qué les parece?

Poco se habla del Ministerio de Justicia que comenzará a operar a partir del año entrante. ¿Será Antoliano Peralta el titular?

Nada tiene que ver con el PRM el pacto fiscal integrado y moderno que proponen comerciantes y empresarios de Santiago. Por si acaso.

Los chinos tendrán que mejorar la seguridad en sus establecimientos. Tres negocios fueron cerrados en Santiago por supuestas violaciones.

Según el obispo Jesús Castro Marte la integridad moral en el país luce cansada y rezagada. La impunidad es todavía un desafío. ¿O no?

Hay un fenómeno que crece en los medios. Cada vez más productores emigran de la televisión a la radio y las redes. Las razones son obvias.