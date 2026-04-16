La experta en derecho administrativo y laboral, Yulibelys Wandelpool, denunció deficiencias en la declaratoria de estado de emergencia emitida por el Poder Ejecutivo tras los daños de la reciente vaguada.

Según la especialista, la ambigüedad del decreto actual representa un riesgo para la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Wandelpool, quien también forma parte del Comité Central del PLD, destacó que, a diferencia de procesos anteriores, el decreto no especifica qué entidades (como el Ministerio de Obras Públicas, INAPA o Comedores Económicos) están facultadas para ejecutar las compras de emergencia.

Al no establecer límites claros, la experta califica el documento como un «decreto abierto», lo que podría permitir que funcionarios actúen con excesiva discrecionalidad bajo el argumento de la celeridad.

Asimismo, advirtió que la normativa actual facilita la contratación de proveedores únicos bajo modalidades que podrían evadir controles estándar.

«Es altamente peligroso porque cualquier malintencionado va a aprovechar este momento en base al decreto, que es un decreto abierto», enfatizó Wandelpool.

Falta de fiscalización en estados emergencia

La jurista también cuestionó la labor de la Cámara de Cuentas, señalando que, a pesar de los múltiples estados de emergencia declarados en los últimos seis años (por causas eléctricas, climáticas o de salud), el organismo aún no ha presentado el primer informe detallado sobre el manejo de esos recursos.

Wandelpool hizo un llamado urgente a la clase política a priorizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, subrayando que la confianza ciudadana es la base fundamental de la democracia.