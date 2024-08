Afirman Abinader busca aspirar 2028

Con su propuesta de reforma constitucional el presidente Luis Abinader lo que busca es alegadamente es ser habilitado para volver aspirar más allá del año 2028, a un tercer período, afirmó esta mañana el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo.

Adelantó que aunque la agrupación política participará en las discusiones que se realizarán en la comisión bicameral y durante la Asamblea Revisora sus legisladores, no votarán por la reforma de la Carta Magna por la consideran injustificable.

Sostuvo que cuando la Asamblea Revisora se reúna es soberana y con la mayoría que tiene el oficialista Partido Revolucionario Moderno planteará que el mandatario no debe suicidarse, que está muy joven y que debe continuar aspirando.

“Lo nosotros como partido creemos es que lo que se busca con esta modificación constitucional es lo siguiente, lo que es que la asamblea revisora se reúna ya es soberana y puede hacer con la Constitución, lo tan solo lo que le pide el Poder Ejecutivo, sino que puede modificar la Constitución completa. Lo que se busca ahí es que un diputado o un senador cualquier se pase de contento y que el Presidente es una persona que está muy joven, que es un activo para el país que no se debe retirar y se modifique el nunca jamás para habilitar al Presidente para un tercer período”, dijo.

Agregó que “nosotros no vemos otra cosa oculta que no sea eso, que venga uno y lo proponga, y entonces se quiera modificar el artículo 124 para que Abinader puede ir a un tercer período”.

Castillo sostuvo que el propio presidente Abinader sabe que para modificar la Constitución y reducir el número de diputados elegidos por comunidades, debe hacerse mediante un referendun, porque se trata de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, y tiene consultarse directamente al pueblo para aprobar esa propuesta.

Recordó que en el país todavía no existe una ley de referéndum y que por lo tanto no podría realizarse. Informó que la Fuerza del Pueblo ha sido clara en advertir que no está de acuerdo con una modificación que en estos momentos es innecesarias.

En cuando al planteamiento del mandatario de otorgar independencia al Ministerio Público, recordó que el artículo 170 de la Carta Magna le da plena autonomía e independencia a esta dependencia “y por lo tanto lo vemos nosotros que sea necesario introducir este tema como parte de una reforma constitucional”.

“Lo justo sería que fuera mediante un referéndum que el soberano en la calle, que la gente si está de acuerdo que el procurador sea escogida de esta manera, si o no, pero la ley del referéndum no existe en la República Dominicana toda vez que el mismo depositó la Ley de Referendum y ha perimido dos veces en la Cámara de Diputados”, expresó Castillo.