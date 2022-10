Afirman delincuencia es problema Estado

El exministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchi), afirmó esta mañana que el problema del incremento de la delincuencia y la violencia en el país es un problema de Estado, porque está vinculado al crímen del narcotráfico, la miseria, el hambre de la gente, el desempleo y la falta de oportunidades en sentido general.

Aclaró que la Policía no es la responsable de la seguridad ciudadana, y dijo que es responsabilidad del Estado Dominicano porque la delincuencia está directamente relacionada con la falta de oportunidades, con el desempleo, la alimentación, la falta de viviendas y el narcotráfico.

“El problema de la seguridad ciudadana es un problema de los planes sociales, de los proyectos de solución al empleo, a la luz, de la alfabetización, combate al narcotráfico, la vivienda, al trabajo, a la educación, a la tecnología, es un problema social que debe ser asumido por el Poder Ejecutivo”, resaltó.

Agregó que “la seguridad ciudadana es un problema de Estado, la Policía es un órgano preventivo y represivo, sobre todo la policía tiene una función represiva, pero se necesita una política preventiva que actúe en base a los planes de política social”.

Consideró que para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, debe existir un involucramiento de todos los sectores representativos de la sociedad dominicana.

Fadul recordó que las áreas sociales del Estado no la dirige la Policía, es un asunto del Estado.

“Los planes sociales no lo veo, no uso la palabra fracaso en la lucha contra la delincuencia, pero los planes sociales no se notan, no veo las soluciones a los problemas cotidianos de la gente, no lo noto, no existen, y si existen no están surtiendo efectos y la política social es fundamental”, dijo el también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Añadió Fadul que ”el problema del narcotráfico, las desigualdades sociales, la delincuencia es un problema social que tiene que ser atacado socialmente por todas las áreas del Estado, envolver al Estado en todo esto, hasta el tema de los apagones, el problema energético”.

El pasado domingo en la noche fueron asesinados a balazos tres hombres en el colmadón El Nuevo Mundo, ubicado en el sector Vietnam de San Felipe de Villa Mella. Las víctimas son Carlos Manuel Núñez de la Cruz, de 25 años, Yorki Otaño, de 39, y Víctor Manuel Martínez, de 32.

Mientras que ayer fue asesinado de un balazo en la cabeza un joven, hijo de un presunto capo conocido como Caco, que opera en el barrio La Mina de ese sector

Tras los últimos hechos de violencia registrados en Villa Mella, Santo Domingo Norte, el Gobierno anunció la intervención de ese municipio, vecino a la capital, con el plan Mi país seguro, mediante el cual se intensifica el patrullaje policial y militar a fin de mitigar los actos delictivos.