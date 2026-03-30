La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) sostuvo este lunes que la economía dominicana cuenta con un sistema financiero robusto, fuerte y con la solvencia necesaria para sostener su desempeño incluso en escenarios externos complejos.

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) sostuvo este lunes que el país cuenta con un sistema financiero robusto, fuerte y con la solvencia necesaria para sostener su desempeño incluso en escenarios externos complejos.

El gremio destacó que el país mantiene fundamentos económicos sólidos que respaldan su estabilidad. En ese sentido, valoró las declaraciones del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., sobre las pruebas de estrés aplicadas al sistema financiero, las cuales evidencian su capacidad para absorber choques adversos sin comprometer su estabilidad.

Señaló que esta fortaleza es resultado de décadas de construcción de una base económica más sólida, reflejada en un sistema bancario bien capitalizado, una gestión prudente de riesgos y mayor capacidad para apoyar a hogares y sectores productivos.

“El país ha mantenido, a lo largo del tiempo, condiciones de estabilidad en variables clave como la inflación y el tipo de cambio, junto con un desempeño económico que se ha ubicado de forma consistente por encima del promedio regional, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza y a consolidar una base más resiliente frente a choques externos”, indicó el gremio en un comunicado.

Sistema estable

El gremio subrayó, además, que esta capacidad de respuesta no es coyuntural, sino fruto de políticas macroeconómicas estables, una economía diversificada y un sistema financiero que acompaña de manera responsable a los distintos actores económicos.

En ese contexto, resaltó el papel del sector bancario como motor de financiamiento y apoyo a la actividad productiva, contribuyendo a la confianza en el entorno económico.

La ABA reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema financiero y acompañar el desarrollo del país, destacando que la República Dominicana mantiene una economía activa, un sistema solvente y una articulación público-privada que le permite enfrentar el entorno global con responsabilidad y visión de crecimiento.