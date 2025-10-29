AFP Siembra impulsa jornada de reforestación en Loma Guaigüí, La Vega

Comprometida con el cuidado del medioambiente, AFP Siembra realizó una jornada de reforestación en el paraje Guarey, Loma Guaigüí, en la provincia de La Vega. La actividad formó parte del programa de voluntariado “Siembra Conecta con tu Comunidad”.

Durante esta primera etapa, colaboradores de la empresa sembraron cientos de árboles de cedro blanco y mara en una zona perteneciente a la cordillera central, considerada la cadena montañosa más importante de la República Dominicana.

Puedes leer: Motor Crédito impulsa reforestación en Los Humedales del Ozama

El objetivo es contribuir a la recuperación del ecosistema y fortalecer la cobertura vegetal de la región.

La reforestación se desarrolló como parte del plan de restauración ecológica de Loma Guaigüí, afectada por un incendio forestal en septiembre de 2023. El siniestro, que requirió la participación de 45 bomberos forestales y el uso de helicópteros, provocó severos daños en la vegetación y en la fauna local.

Esta jornada fue liderada por el voluntariado siembra conecta con tu comunidad, reafirmando el compromiso de AFP Siembra con el desarrollo sostenible y con las comunidades donde opera. La actividad reflejó el espíritu solidario de sus colaboradores y su voluntad de aportar soluciones concretas a los desafíos ambientales.

Antes de iniciar la siembra, María del Carmen Gil, segunda vicepresidenta de Gestión Humana de AFP Siembra, valoró la entrega del equipo y la importancia de estas acciones. “La siembra de un árbol es una promesa de futuro y de responsabilidad. Al plantar un árbol sembramos vida y reflejamos el compromiso de nuestra empresa con la sostenibilidad y con el bienestar del país”, expresó.

La jornada forma parte de un proyecto de mayor alcance, que contempla la plantación de 3,000 árboles: 1,500 de Capá, 1,000 de Cedro y 500 de Mara. La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la dirección de reforestación encabezada por Elías Figuereo, y con la coordinación técnica de Fausto Encarnación.

Con iniciativas como esta, AFP Siembra continúa fortaleciendo su papel como empresa socialmente responsable, contribuyendo de forma activa a la preservación del medioambiente y al cuidado de los ecosistemas dominicanos.