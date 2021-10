Agresivo corrido de bases fue clave para los Bravos

ATLANTA – Eddie Rosario estaba a solo unos pasos de la segunda base cuando el entrenador de tercera base de los Bravos, Ron Washington, comenzó a agitar su brazo derecho, implorándole que corriera al plato con un sencillo de Ozzie Albies.

No importó que Rosario comenzara tarde desde segunda base. No importó que solo hubiera un out en un juego de dos carreras en la octava entrada el domingo por la noche en Truist Park. No importó que el jardinero derecho Steven Souza Jr. estuviera cargando.

«Nunca dudaré de mis envíos», dijo Washington más tarde. «Si me equivoco, me equivoco. Me lo tengo que comer».

Washington no se equivocó. Cuando el lanzamiento de Souza llegó a casa en dos rebotes, Rosario se zambulló y se dejó caer sobre su lado izquierdo, apuntando su mano izquierda hacia el plato.

Rosario lo tocó una fracción de segundo antes de que el receptor de los Dodgers, Will Smith, lo tocara en la espalda, anotando la tercera carrera de los Bravos Atlanta en lo que se convirtió en una victoria por 5-4 en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Estaba un poco asustado”, dijo Rosario, riendo la madrugada del lunes. “Pero hice un buen trabajo en el deslizamiento. Hice un muy buen trabajo».

Momentos después de que una revisión de la repetición confirmara la carrera de Rosario, los Dodgers nuevamente pusieron a prueba a Washington.

El jardinero central Mookie Betts rastreó lo que al principio parecía ser un doblete seguro de Austin Riley para empatar el juego. Esta vez, fue Albies quien superó a Washington en la tercera base, anotando cuando el tiro de Betts se arrastró un poco por la línea de tercera base y superó al receptor Smith.

«Nos encanta la agresividad porque así es como vas a anotar carreras», dijo Albies. «Si juegas asustado, nunca presionarás a los muchachos para que anoten las carreras importantes para el equipo».

Ese fue el mantra de los Bravos durante una temporada regular que los vio en el cuarto lugar entre los 30 equipos de Grandes Ligas en su porcentaje de «bases extra tomadas», una medida de la frecuencia con la que los corredores avanzan más de una base en un sencillo, o más de dos en un doble. Dale crédito al atletismo de jugadores como Rosario y Albies por alimentar parte de esa estadística, pero a Washington por gran parte del resto.

Feliz de ser descrito como uno de los entrenadores de tercera base más agresivos de la liga, el ex manager de 69 años dice que forjó su reputación durante una carrera de una década que pasó con frecuencia tratando de tomar extra bases.

Washington pasó a entrenar tercera para los Atléticos en varias ocasiones, antes de unirse al personal del manager Brian Snitker en Atlanta.

El cambio de escenario no hizo nada para cambiar su filosofía.

«Esa es nuestra forma de pensar», dijo Washington. “Hemos sido agresivos todo el año. Somos agresivos. Saben que soy agresivo. Yo les digo: «Cuando vengas en mi camino, [deberías] estar buscando anotar».

«No voy a ser estúpido, pero si hay un poco de posibilidad de que podamos lograrlo, lo haré».

Para Rosario, quien culminó su juego de cuatro hits con un sencillo de salida en el noveno, la carrera en el octavo inning alrededor de las bases marcó solo un aspecto de una noche frenética. Fue Rosario quien provocó el rally de Atlanta en la octava entrada en primer lugar, con un sencillo y luego haciendo una atrevida carrera a segunda en un elevado de rutina de Freddie Freeman al jardín izquierdo. Con un out en un juego de dos carreras, una lectura incorrecta habría resultado costosa.

Pero la decisión de Rosario funcionó, al igual que los dos envíos agresivos de Washington. No es que alguna vez haya tenido una duda en su mente.

“Los jóvenes entrenadores de tercera base, les digo todo el tiempo, ‘Está bien, ¿empiezan a poner out a tu gente? No te detengas», dijo Washington. “Porque si te detienes y te encuentras en el medio, cuestionarás tus instintos. A veces, funciona, a veces no. Esta noche funcionó y funcionó en una situación en la que necesitábamos que funcionara. Los dioses del béisbol nos bendijeron».