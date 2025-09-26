El COE continúa monitoreando la situación y mantiene la coordinación con las autoridades locales para garantizar la atención inmediata a las comunidades afectadas. / Fuente externa.

Santo Domingo. – El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez, reportó este viernes que las recientes lluvias y tormentas han provocado afectaciones significativas en varias provincias del país.

Según el informe de situación 511, hasta el momento se registran:

2,555 personas desplazadas o evacuadas

3 carreteras afectadas

11 comunidades incomunicadas

3 puentes dañados

31 acueductos fuera de servicio, lo que representa aproximadamente 4.12% de afectación.

“Actualmente tenemos 233 acueductos en servicio y un total de 243 afectados, impactando a más de 602 mil personas en todo el país. Exhortamos a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades locales”, informó Méndez.

Las provincias más afectadas por las lluvias incluyen Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, así como numerosas localidades en María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Monseñor Nouel, La Altagracia, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Barahona, Peravia, La Vega, Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat y Valverde.

El COE continúa monitoreando la situación y mantiene la coordinación con las autoridades locales para garantizar la atención inmediata a las comunidades afectadas, especialmente en áreas con inundaciones, carreteras cortadas y acueductos fuera de servicio.