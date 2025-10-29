Melisa se localizaba cerca de las Bahamas a las 6:00 de la tarde del miércoles, luego de devastar a Jamaica y causar graves daños en el este de Cuba. / NHC

Santo Domingo.- Aguaceros moderados en algunas provincias y fuertes en otras continuarán registrándose en la parte oeste de la República Dominicana, debido a los remanentes dejados por el huracán Melissa, que ya se encuentra en el Atlántico como categoría-1.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), unas 18 provincias más el Distrito Nacional continúan bajo alerta. Cuatro de esas demarcaciones figuran en «alerta roja», debido a dicho pronóstico.

Se espera que las precipitaciones tengan mayor incidencia sobre Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, todas en el nivel rojo.

También te puede interesar:

Estos aguaceros se podrían extender el jueves hacia otras zonas del país, entre las que figura el Valle del Cibao y la parte norte de la isla.

Melisa se localizaba cerca de las Bahamas a las 6:00 de la tarde del miércoles, luego de devastar a Jamaica y causar graves daños en el este de Cuba.

Se trata del quinto huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico este año, de un total de trece tormentas con nombres que registra dicha estación.

Los expertos pronosticaron la formación de 18 tormentas con nombres para esta temporada, incluyendo cinco huracanes.