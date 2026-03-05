Aguaceros continuarán en las próximas 48 horas por presencia de vaguada, según Meteorología

Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán en las próximas 48 horas debido a la incidencia de una vaguada que ha provocado fuertes precipitaciones en varias provincias dominicanas, informó, la tarde del jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Meteorología informó que la vaguada seguirá provocando aguaceros en provincias de la costa norte, el este, sur y el centro del Cibao.

En las primeras horas del jueves se registraron fuertes aguaceros sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal, más el Distrito Nacional.

Esta actividad de precipitaciones se mantendrá en gran parte del territorio dominicano, por lo que es probable que en las próximas horas se emitan alertas meteorológicas, de acuerdo al informe.