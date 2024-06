Al menos 30 mil pacientes con epilepsia en RD presentan refractariedad

Pacientes con epilepsia fármaco resistente son los principales candidatos para la cirugía

La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro que se caracteriza por convulsiones recurrentes y que por lo general son de corta duración.

Conforme a datos publicados por el Servicio Nacional de Salud (SNS) en el año 2023, alrededor de 200 a 300 mil personas padecen epilepsia en República Dominicana y de estos, 30 mil tienen epilepsia fármaco resistente, según especificó el neurocirujano Ángel Carreras Fernández durante una entrevista con El Nacional.

La epilepsia fármaco resistente o epilepsia refractaria al tratamiento médico se refiere a la persistencia de convulsiones a pesar del uso adecuado de dos o más medicamentos antiepilépticos.

Ángel Carreras Fernández, neurocirujano

“La definición de fármaco resistencia se refiere a los pacientes que han sido bien tratados acorde al tipo de crisis que presentan y aun así estas continúan”, dijo.

Las crisis

Las crisis epilépticas más conocidas por la población son las convulsiones, término utilizado para referirse a los movimientos tónico-clónicos de la convulsión. Estas son causadas por la actividad eléctrica anormal en el cerebro que puede provocar movimientos musculares involuntarios y pérdida de conciencia.

Sin embargo, el especialista Carreras Fernández explica que la mayoría de crisis no son convulsiones y por eso se les llama únicamente “crisis”. Estas pueden ir desde pacientes que se quedan viendo fijo hacia un punto, hasta otros que se quedan chupeteando, que son movimientos estereotipados o instintivos.

“Hay gente que tiene déjà vu constante, otros andan por la calle y se pierden, hay algunos que convulsionan en la noche, también hay personas que empiezan moviendo una mano y la cara pero de repente paran, etcétera. Además de que la pérdida o no del conocimiento no es un asunto exclusivo de la epilepsia”, detalló.

Las crisis a su vez pueden iniciar de manera focal o generalizada.

La focal ocurre cuando la actividad eléctrica está en una zona limitada del cerebro. Muchas veces estos pacientes tienen “auras”, es decir, que sienten cuando les va a dar una crisis.

“Aquí nosotros intentamos saber cómo siente el paciente, ya que esa es una señal inequívoca de dónde está la crisis. Y para nosotros, como cirujanos de la epilepsia, lo que nos interesa es dónde comenzó la crisis para ir a quitar ese pedacito de lesión del cerebro o para colocar tratamientos que pudieran modular la forma en que se dispara el patrón de las neuronas”, manifestó.

Las crisis generalizadas, a diferencia de las crisis focales son un tipo de convulsión que afecta el estado de conciencia y distorsiona la actividad eléctrica de todo o gran parte del cerebro. “Estas tienen vía de propagación y han creado una red epileptogénica en los dos hemisferios cerebrales”, indicó.

La cirugía de epilepsia y sus variantes

En el país ya se realiza la cirugía para la epilepsia, proceso en el que se especializa el Grupo de Cirugía Neurofuncional que tiene al doctor Carreras Fernández como uno de sus líderes.

Según explicó, este procedimiento tiene distintas variantes, entre las que se encuentran la cirugía desconectiva, receptiva y de neuromodulación.

La desconectiva es una cirugía pequeña en la que se desconecta una parte del cerebro, por lo que la crisis se genera pero no se propaga.

“La crisis se genera, pero no pasa a ser una crisis realmente porque no logra reclutar el número de neuronas específicas, entonces se genera la crisis focal, pero no pasa al otro hemisferio ni a las zonas contralaterales”, detalló.

En la cirugía receptiva se evalúa el área donde inicia la crisis y si se encuentra en una zona donde no se provoca ningún daño, sencillamente se reseca el foco.

Por su parte en la cirugía de neuromodulación se colocan electrodos, mallas o grillas, específicamente en el punto donde existen disparos anómalos.

“Colocamos una mallita, dejamos una batería en la región subclavicular, como si fuera un marcapaso y vamos modulando y abatiendo el patrón de disparo de las neuronas que son epileptiformes”, explicó, al tiempo en que especificó que esta batería puede durar hasta 15 años; luego esta se cambia sin necesidad de tocar el cerebro.

El neurocirujano destacó que las cirugías de epilepsia son un éxito y que más de la mitad de los pacientes operados en el país están totalmente libres de crisis.

¿Cuáles pacientes aplican para realizarles esta cirugía?

El principal punto a tomar en cuenta para que a un paciente se le realice una cirugía de epilepsia es que sea fármaco resistente y que se haya comprobado que le fueron realizados todos los tratamientos disponibles según su tipo de crisis.

Asimismo, se debe evaluar que haya tenido dos o más terapias sin mermar la crisis durante un año. Si ha pasado este tiempo intentando mejorar la crisis y siguen ocurriendo, ese es un paciente que debe ir a un protocolo de cirugía de epilepsia.

Edad para ser intervenido

No existe edad específica para realizar una cirugía de epilepsia, sin embargo, Carreras Fernández dijo haberse demostrado que el paciente presenta mejores resultados cuando es intervenido a temprana edad gracias a la neuroplasticidad que poseen los niños, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar su estructura y función según la experiencia y el entorno.