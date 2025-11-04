FILIPINAS.– Al menos 52 personas murieron y 13 se encuentran desaparecidas por el impacto del tifón Kalmaegi en Filipinas, donde cerca de 437.000 personas fueron evacuadas, informaron las autoridades, mientras ingresa este miércoles al mar de China Meridional rumbo a Vietnam, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

Más de 706.000 personas en 241 municipios se han visto afectadas a medida que el tifón ha cruzado el archipiélago por su parte central, las Bisayas, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

El tifón tocó tierra la medianoche del lunes cerca de la localidad de Silago (este) y golpeó con severidad Cebú, donde, según medios locales, se han producido más de 40 muertes, y varias localidades han quedado totalmente inundadas, al tiempo que vehículos han sido arrastrados por las crecidas.

Cebú ya fue castigada en octubre por un terremoto de magnitud 6,9, que causó al menos 72 fallecidos.

En la mañana local del miércoles, el ciclón pasó la isla de Palawan (oeste) y se encuentra en aguas costeras de El Nido, uno de los principales destinos turísticos del país, antes de adentrarse en el mar de China Meridional rumbo a Vietnam, según la plataforma Zoom.earth.

La Agencia Meteorológica de Filipinas (Pagasa) alertó que existe “un alto riesgo de marejada ciclónica potencialmente mortal y destructiva”, con picos superiores a tres metros en las próximas 24 horas, especialmente en comunidades costeras bajas o expuestas de Palawan.

El servicio meteorológico de la provincia meridional china de Hainan emitió también una alerta de nivel cuatro por la aproximación del tifón.

Filipinas enfrenta devastador tifón Kalmaegi

Las autoridades continúan realizando operaciones de rescate y evaluación de daños en las zonas más afectadas, mientras se teme que el número de víctimas aumente debido a la dificultad de acceso a comunidades aisladas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, organizaciones humanitarias han comenzado a movilizar alimentos, agua potable y refugios temporales para los miles de evacuados que permanecen desplazados en condiciones precarias.