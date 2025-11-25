Comandante del Ejército visita puntos fronterizos en provincias Independencia y Elías Piña; recorre carretera internacional

Dajabon.- El Comandante General del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, visitó este martes varios puntos fronterizos estratégicos en las provincias Independencia y Elías Piña, desde donde luego inició un recorrido por la carretera internacional.

Ejército visita puntos fronterizos

La primera parada fue en el destacamento de Tierra Virgen, situado a unos 3,000 pies de altura en los cerros de Bucan Base, Sierra de Neiba, dentro del área de responsabilidad del 14to. Batallón de Infantería, con asiento en Jimaní. Allí supervisó los avances en la construcción de nuevas instalaciones y de un helipuerto.

Posteriormente, se trasladó al municipio Comendador, provincia Elías Piña, donde visitó el destacamento de Macasías. Luego recorrió el área de Las Dos Bocas (confluencia de los ríos Macasías y Artibonito), los destacamentos de Guaroa y Guayabal, y continuó hacia el puesto del Ejército en Hato Viejo.

Comandante del Ejército

También inspeccionó las zonas conocidas como Paso de Nonón y Paso de Javier, siguió hasta el destacamento de Bánica y concluyó el primer tramo de su recorrido en la 25ta. Compañía en Pedro Santana.

Desde Pedro Santana, el jefe militar inició su trayecto por la Carretera Internacional, comenzando en el puesto La Cadena y avanzando por los puestos de Los Cacaos, El Corte, Sombrero, Palmita, Guayajayuco, Los Algodones, el destacamento de Villa Anacaona, hasta culminar en el puesto del Km. 2.

Para cerrar su visita en la zona fronteriza, el Mayor General Camino Pérez pasó por las instalaciones de la 17ma. compañía en Restauración, el puesto del Km. 14, la Inspectoría de Loma de Cabrera, con asiento en la fortaleza General José Cabrera, y finalizó en la fortaleza Beller, sede del 10mo. Batallón de Infantería en Dajabón.