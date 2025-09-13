Santo Domingo.- El merenguero dominicano, Alex Bueno, envió este sábado un mensaje de voz a sus seguidores para agradecer el respaldo recibido y desmentir rumores sobre su estado de salud.

“Mi gente luminosa, no estoy entubado, mi esposa no está llorando y gracias por sus oraciones, eh, adiós mío”, expresó el artista en el audio difundido a través de sus canales oficiales.

El mensaje de voz enviado por Alex Bueno a sus seguidores

Su equipo de comunicación explicó que el mensaje fue recibido apenas minutos antes de su publicación, con el propósito de aclarar las falsas informaciones que han circulado en distintos espacios.

También te puede interesar:

“Seguimos en el proceso de recuperación de Alex Bueno. ¡Dios es bueno y está haciendo su obra! Faltan cosas por hacer, pero les aseguramos que todo va marchando bien”, señalaron.

La nota agrega que el intérprete de ‘Jardín prohibido’ se mantiene consciente y optimista, y que la fortaleza que recibe de las oraciones y muestras de cariño de sus seguidores ha sido clave en su mejoría.

“Alex lee todos sus mensajes de apoyo y eso le da más fuerza… y la oración tiene mucho poder”, destacó el comunicado.

Alex Bueno, se encuentra ingresado desde el jueves en un hospital de Estados Unidos, tras experimentar recientemente un episodio de hipoglucemia, condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de glucosa en la sangre.