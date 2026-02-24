Alex Bueno estrena videoclip «Compañera»

Santo Domingo. El intérprete dominicano Alex Bueno mantiene vigencia en la industria musical con la presentación del videoclip de su nuevo sencillo «Compañera», una salsa inédita cargada de sentimientos.

El innovador video fue realizado con Inteligencia Artificial (IA) y contó con la dirección general de la productora JL. Azcona Films.

“Compañera”, forma parte de su producción discográfica «El más completo», bajo el sello AWB Music.

Con «Compañera», Alex Bueno cumple el anhelo de dedicar una pieza que enaltece la figura femenina. La canción es un reconocimiento directo a las mujeres que brindan apoyo incondicional a sus parejas, celebrándolas como «el ser más hermoso de la tierra».

El trabajo técnico y creativo destaca la composición de José Luis Azcona y los arreglos musicales del maestro Darys Contreras.

Cabe destacar que el álbum «El más completo» goza de gran prestigio crítico, habiendo obtenido una nominación en los pasados Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Alex Bueno continúa un proceso de mejoría y se mantiene de buen ánimo y trabajando.