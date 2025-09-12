El artista Alex Bueno evoluciona satisfactoriamente tras sufrir un episodio de hipoglucemia, afección caracterizada por niveles anormalmente bajos de glucosa en la sangre.

Según informó a ¡Qué Pasa! su mánager Yordi Torres, el intérprete de “Colegiala” se encuentra ingresado desde ayer en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), donde recibe las atenciones.

“Alex tuvo el episodio de hipoglucemia el pasado miércoles y ayer fue ingresado. Ha sido sometido a varios estudios para descubrir lo que está sucediendo” manifestó Torres.

Debido a sus complicaciones de salud, fueron canceladas varias presentaciones del artista, incluyendo el concierto pautado para esta noche en Hard Rock Café Blue Mall, titulado “Miriam Cruz, “La más completa artista”, y Alex Bueno, “El más completo cantante”.

En el lugar de Bueno, se presentarán junto a Miriam Cruz, Jandy Ventura y El Legado, informó de Alberto Cruz, productor del concierto.

En la noche de ayer, la cantante Fefita la grande a través de su cuenta ded Instagram, solicitó una cadena de oración por la salud de Bueno.

“Quiero hacer una cadena de oración por mi gran amigo Alex Bueno. Dios ten misericordia de Alex” escribió la llamada “Mayimba”.